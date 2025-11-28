Durul Bazan'ın canlandıracağı Adem Ağa, kurduğu güçlü suç ağıyla hem polisleri hem de suç dünyasını tehdit eden bir karakter olarak dikkat çekecek. Yüksek zekâsı ve etkili stratejileri sayesinde yeraltı dünyasında ciddi bir otorite kuran Adem Ağa, Rıza Baba ve ekibinin başını ciddi şekilde belaya sokacak. Bu yeni karakter, dizinin gerilimini artırırken, aksiyonun da tavan yapmasına neden olacak.

Cevher’le Çatışma Başlıyor

Adem Ağa’nın yolunun ilk kez Cevher ile kesişmesi, Rıza Baba ve ekibini büyük bir mücadeleye sürükleyecek. Bu karşılaşma, ekip için yeni bir tehdit yaratırken, aynı zamanda Cevher üzerinden açılacak yeni çatışmalar, hikayeye farklı bir boyut katacak. Adem Ağa'nın karanlık dünyası, Arka Sokaklar'ın sevilen karakterlerini yeni bir sınavla karşı karşıya bırakacak.

Yeni Bölümde Aksiyon Dorukta

Yeni bölümde izleyiciler, aksiyon dolu sahnelerle ekrana kilitlenecek. Rıza Baba ve ekibi, Adem Ağa'nın kurduğu suç ağını çözmeye çalışırken, aynı zamanda Cevher’in etkisiyle gelişen olaylar sonucu ortaya çıkan tehlikelere karşı büyük bir mücadele verecek. Arka Sokaklar, her zaman olduğu gibi heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerini soluksuz bir şekilde ekrana bağlayacak.

Arka Sokaklar Yeni Bölümüyle Bu Akşam Kanal D’de

D Media imzalı fenomen dizi Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Durul Bazan’ın Adem Ağa rolündeki performansını izlemek için ekran başına geçin!