Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir jant fabrikasının yetkilisi, ürünleri teslim ettiği nakliye firmasına ulaşamadığını belirtip, polise şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Polis, Rus bir firmanın jant fabrikasından ürün alımı yaptığını, firmanın taşeron nakliye firmasıyla anlaşma sağladığını ancak dolandırıcıların devreye girerek gerçek taşeron firmayı aradan çıkardıklarını belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan polis, ürünlerin yüklü olduğu TIR'ı tespit etti. Uşak'ta önceki gün TIR'ı durduran polis ekipleri, olayla ilgili A.İ., C.G., Ö.A. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin İzmir'de temin ettikleri TIR'a taşeron nakliye firmasının logosuyla sahte kaplama yaptıkları, TIR'a Rus plaka taktıkları ve firmayla güven ilişkisi oluşturarak yükü teslim aldıkları belirtildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)