ABD Başkanı Donald Trump, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Bugün ise Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelen Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek için atılacak adımları değerlendirdi.

Trump, Putin ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir görüşme gerçekleştireceklerini ve bu toplantı öncesinde Zelenskiy ile savaşın kritik konularını masaya yatıracaklarını ifade etti. Özellikle son haftaların tartışma başlığı olan Tomahawk füzeleri konusu detaylı şekilde ele alınacak. Trump, “Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna’ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz.” dedi.

Trump, Budapeşte görüşmesinin muhtemelen ikili olacağını, ancak Zelenskiy ile sürekli iletişim halinde olacaklarını belirtti. “Hem Putin hem Zelenskiy’nin savaşı bitirmek istediğine inanıyorum. Tek yapmaları gereken biraz anlaşmak.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, Ukrayna’nın ürettiği insansız hava araçlarıyla (İHA) ilgilendiklerini ve bu teknolojiyi takip ettiklerini kaydetti. Gazze’de sağlanan ateşkesin yarattığı momentumun Ukrayna’ya da yansıyabileceğini ifade eden Trump, Orta Doğu’da sağlanan barışın güvenilirlik kazandırdığını vurguladı.

Zelenskiy ise Trump’a Gazze’deki ateşkesin sağlanmasındaki rolü için teşekkür ederek, “Başkan Trump, bu savaşı bitirme şansına sahip. Orta Doğu’da ateşkes sağladı, aynı şeyi Ukrayna için de yapabilir.” dedi. Zelenskiy, Tomahawk füzelerine ihtiyaç duyduklarını ancak barış istediklerini belirterek, “Putin barış istemiyor, onun üzerindeki baskı artırılmalı.” ifadelerini kullandı.