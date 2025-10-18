Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan “Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2028)”na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmî Gazete’de yayımlandı. Genelgede, artan atık ve emisyon oranlarının küresel iklim değişikliği, su kıtlığı ve hava kirliliği gibi çevresel sorunları derinleştirdiğine dikkat çekilerek, doğal kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımının zorunluluk haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, çevresel sürdürülebilirliği destekleyen politikalar kapsamında “Sıfır Atık” yaklaşımının ulusal ve uluslararası düzeyde stratejik öncelik olarak uygulandığı ifade edildi.

2053 yılına kadar geri kazanım oranının yüzde 70’e çıkarılması ve karbon nötr hedeflerine ulaşılması amacıyla atık yönetiminin ötesine geçen, eko-tasarım ve yenilik odaklı bir döngüsel ekonomi modeline geçişin hızlandırılacağı vurgulandı.

Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde hazırlanan plan, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda Türkiye’ye özgü yeşil ve kaynak verimli bir ekonomik yapının kurulmasını hedefliyor. Plan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamu ve özel sektör iş birliğiyle yürütülecek ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak.

Genelgeye göre, plan kapsamındaki çalışmaların izlenmesi için kamu kurum ve kuruluşları her altı ayda bir gelişme raporu hazırlayarak Bakanlığa iletecek. Kurumların, planın tüm aşamalarında sorumluluklarını titizlikle yerine getirmeleri istendi.