Keçiören Belediyesi’nin, farklı mahallelerde vatandaşla birebir iletişim kurarak talepleri anında karşılamak amacıyla düzenlediği “Söz Sizde, Başkan Mahallenizde, Çözüm Bizde” buluşmalarının bu haftaki adresi Güçlükaya, Tepebaşı ve Yakacık Mahalleleri oldu.

Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunları dinledi, talepleri not aldı ve belediyenin ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

Ankara Milletvekili Dinçer de katıldı

Buluşmaya, Başkan Özarslan’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Muhammet Ekrem Kılıç, Tepebaşı Mahalle Muhtarı Keziban Ünal Gür, Güçlükaya Mahalle Muhtarı Hacı Bekir Beceren, Yakacık Mahalle Muhtarı İlknur Şahin, belediye meclis üyeleri,

başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

“Bizim için halka hizmet, Hakk’a hizmettir”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan programın açılışında yaptığı konuşmada, Keçiören’de kimsenin mağdur edilmediği bir sosyal dayanışma anlayışını hakim kıldıklarını, paylaşma kültürü ve karşılıksız hizmet anlayışının kendileri için vazgeçilmez olduğunu belirterek şunları söyledi: “Biz yaptığımız her işte Hakk’ın rızasını gözetiriz. Ehlibeyt yolunun insanlığa bıraktığı güzel hizmetkârlığı örnek alırız. Seçim döneminde bir söz verdik: Bu bölgede kimse yatağa aç ve üşüyerek girmeyecek.

Varsa yaşlısı, onun bakımı yapılacak. Varsa engellisi, ona sahip çıkılacak. Sabah evladını servise bindiremeyen varsa, onu biz bindireceğiz. Ve biz göreve geldiğimiz günden beri muhtarlarımızla omuz omuza bu sözü tutmaya çalışıyoruz. Etrafınızda, apartmanınızda, sitenizde, mahallenizde böyle bir ihtiyaç varsa bize bildirin. Kimseyi ifşa etmeden, sağ elin verdiğini sol el görmeden Peygamber ahlakıyla yapmaya çalışıyoruz. Kimisine KeçiKart veriyoruz, kimisine farklı yollarla destek oluyoruz.”

Hızla çözüme kavuşacak

Üç mahalleyi kapsayan buluşmada, vatandaşların talepleri tek tek dinlendi. Başkan Özarslan, kendisine iletilen konuları ilgili birim yöneticilerine aktararak hızlı bir şekilde çözüme kavuşturdu.

Program kapsamında açılan Kariyer Ofisi standı da iş arayanlara iş başvurularında kolaylık sağladı.

Sorunları dinlenen ve taleplere ilişkin bilgilendirilen vatandaşlar, düzenlenen mahalle buluşmalarından duydukları memnuniyeti belirterek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teşekkürlerini iletti.