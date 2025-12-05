CHP Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Mühip Kanko, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada kalıcı yaz saati uygulamasının toplum sağlığı üzerindeki ağır etkilerini sert sözlerle gündeme taşıdı. Uygulamanın 2016’dan bu yana ısrarla sürdürülmesine tepki gösteren Kanko, uygulamanın bilimsel, psikolojik ve fizyolojik sonuçlarına dikkat çekti.

Konuşmasında hükümetin bu uygulamada ısrar ettiğini belirten Mühip Kanko, şunları söyledi: “Toplumun tüm itirazlarına, bilim insanlarının tüm uyarılarına rağmen kalıcı yaz saati uygulaması ısrarla sürdürülüyor. Tasarruf sağlandığı iddia edildi ama ortada bir tasarruf yok. Bir hekim olarak söylüyorum: Bu uygulamanın sağlık üzerindeki etkileri çok ağır.”

“Çocuklar zifiri karanlıkta okula gidiyor”

Marmara Bölgesi’nde milyonlarca çocuğun gece karanlığında okula gitmek zorunda kaldığını belirten

Kanko, bunun ciddi sağlık riskleri yarattığını vurguladı ve “Gün doğmadan hayata başlamak biyolojik ritmi altüst eder, psikolojiyi çökerter, ruh sağlığını bozar. Çocuklar korkuyor, aileler endişeli, anneler uykusuz, babalar yorgun.” diye konuştu

Antidepresan Kullanımı İkiye Katlandı

Kanko, yaz saati uygulamasıyla bağlantılı olarak toplumda antidepresan kullanımındaki artışa da dikkat

çekerek “2010’larda her 100 kişiden 3’ü antidepresan kullanırken bugün bu sayı 6’ya çıktı. Pandemi sonrası piyasaya sürülen antidepresan miktarı 10 milyon kutu arttı. Bu uygulamanın bununla bağlantılı olduğu bilimsel bir gerçek. ”Tansiyonu artırıyor, kalp hastalıklarını tetikliyor, şekeri yükseltiyor, uyku bozukluğu yapıyor. D vitamini üretimi azalıyor, hormonal denge bozuluyor, obezite ve inme riskini artırıyor. Biyolojik ritmi bozuyor. DNA bozulması kanseri artırıyor. Bu yanlışın bedelini çocuklar, aileler, emekçiler ödüyor. Trafik ve iş kazaları artıyor, melatonin dengesi bozuluyor. Sağlıklı uyku olmadan sağlıklı yaşam olmaz. Bu Meclis rant için değil, insan için var. Çocuklar için var. Bu karardan derhal vazgeçilmelidir.” dedi