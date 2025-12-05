Şırnak'ta polis ekiplerince kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden, 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik 3 aralıkta sabah saatlerinde 25 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.