Kaza, gece saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı Beşbinevler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Oktay idaresindeki 59 AEA 847 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarpıp ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, çarpışmanın şiddetiyle otomobilde sıkışan Oktay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Oktay'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA