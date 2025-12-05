Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Osmanbey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre caddede denetim yapan bekçiler, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi. Bunun üzerine sürücü ekiplerin 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Kaçan sürücü, Osmanbey Sokak girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan S.T.'ye çarptı. Olayda S.T. aracın altında kalarak sürüklendi. Olayın ardından hafif ticari araç sürücüsü ve yanındaki 2 kişi aracı sokakta bırakarak yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen S.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün bekçilerin 'dur' ihtarına uymayarak sokağa girdiği ve yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptığı anlar yer aldı. (DHA)