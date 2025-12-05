Yangın, saat 23.00 sıralarında Atakent Mahallesinde seyir halinde bulunan otomobilde çıktı. İddiaya göre, 1. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı durdurarak aşağı indi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil metal yığınına döndü. Öte yandan otomobilde çıkan yangın ve sonrasında yaşanan patlama, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil yandı
Küçükçekmece’de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler arasında kalan araçta patlamalar yaşanırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: DHA
