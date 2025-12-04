Euroleague’in 14. haftasında bu akşam oynanması planlanan Olympiakos–Fenerbahçe Beko karşılaşması, Atina’da etkili olan yoğun yağışın salonda yol açtığı su sızıntıları nedeniyle ertelendi. Yunanistan Spor Bakanı Yardımcısı Ioannis Vroutsis’in kararıyla duyurulan erteleme, hem parkede oluşan risk hem de tribünlerdeki güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek alındı.



Olympiakos Kulübü, Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanması gereken müsabakanın uygun olmayan şartlar nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Yunan basınında yer alan bilgilere göre, yoğun yağış sonrası tavan bölgesinden su sızması yaşandı ve salon ekipleri yapılan tüm müdahaleye rağmen sorunu gideremedi.

Yetkililer, hem oyuncuların hem de taraftarların güvenliğini riske atmamak adına maçın başka bir tarihe alınmasını uygun gördü. Yeni karşılaşma günü Euroleague tarafından daha sonra duyurulacak.