Ankara’nın köklü sanat mekânlarından Galeri Soyut, Aralık ayını iki farklı ama birbiriyle uyumlu sergiyle karşılıyor. 5–30 Aralık 2025 tarihleri arasında Çankaya’daki A, B ve C salonlarında sanatseverler, hem yılın son sergisi “Frekans” ile hem de gelenekselleşen “Yeni Aralık / New Space” 25x25 Proje Sergisi ile kapsamlı bir sanat şölenine davet ediliyor.

Açılış, 5 Aralık Cuma günü 16.30–20.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

“Frekans”: Sanatçılar Arası Ritmin İzinde

Galeri Soyut’un yılın son sergisi olarak hazırladığı “Frekans”, farklı üslupların ortak bir ritim ve ölçek birliğinde buluşmasını amaçlıyor. Sergi, sanatçıların kendi iç dünyalarından yükselen titreşimleri estetik bir düzlemde bir araya getirerek izleyiciye güçlü bir görsel akış sunuyor.

Sergi linki:

🔗 Frekans – https://www.galerisoyut.com.tr/sergi/frekans-2025

🖼 “Yeni Aralık / New Space”: 25x25’lik Buluşma

Galeri Soyut’un artık klasikleşen yıl sonu projesi “Yeni Aralık / New Space”, bu yıl da 25x25 cm ölçüsündeki işleri odağına alıyor. Genç ve usta sanatçıları aynı çerçevede buluşturan proje, sanatın kuşaklar arası diyaloğunu güçlendiren özgün bir platform niteliği taşıyor.

Sergi linki:

🔗 Yeni Aralık – https://www.galerisoyut.com.tr/sergi/yeni-aralik-2025

🎭 Geniş Yelpazeli Bir Aralık Deneyimi

Her iki sergi de:

Farklı disiplinlerin ortak yapıda buluşmasını,

Çok sesli ve çok kuşaklı bir sanat ortamı yaratılmasını,

Kolektif enerjinin izleyiciye doğrudan aktarılmasını

amaçlıyor. Bu yanıyla Galeri Soyut, Aralık ayında Ankara’da sanat gündeminin merkezine yeniden oturuyor.

📍 Yer ve Tarihler

Yer: Galeri Soyut / Çankaya

Tarih: 5 – 30 Aralık 2025

Açılış: 5 Aralık Cuma

Saat: 16.30 – 20.00