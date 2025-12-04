SÜMER TAŞKIRAN

TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı’da Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmenin ardından bugün 19. kez toplandı. 40 dakika gecikmeli başlayan toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık etti.

Gecikmenin ise toplantı öncesi Kurtulmuş ile siyasi parti grup koordinatörleri arasında yapılan ve Öcalan görüşmesi tutanaklarının açılıp açılmayacağı konusunun ele alındığı bir değerlendirme toplantısından kaynaklandığı ifade edildi.

Kurtulmuş: “Dinleme tamam, şimdi raporlama aşaması”

Toplantının basına açık bölümünde konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Komisyonun bugüne kadar 134 kişi ve kuruluşu dinlediğini açıkladı. Abdullah Öcalan’ın da dinlenmesiyle birlikte komisyonun dinleme sürecinin tamamen sona erdiğini söyledi.

“Bu bir pazarlık değil, bir devlet politikasıdır”

diyen Kurtulmuş, sürecin örgütle yapılan temaslarla olgunlaştığını, ancak bunun bir “al-ver süreci” olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı.

"ÖRGÜTÜN SİLAH BIRAKILMASI SÜRECİ HIZLANDIRILDI"

Kurtulmuş, PKK’nın fesih açıklamasının ardından düzenlediği sembolik silah bırakma töreninin süreci önemli ölçüde hızlandırdığını belirtti.

Bu aşamanın ardından toplumun hassasiyetini gözeten bir döneme girildiğini söyleyen Kurtulmuş, “Söz gümüşse sükût altındır; bin düşünüp bir konuşmak gereken günlerdeyiz" ifadelerini kullandı.

SİYASİ PARTİLERE UYARI: SÜRECİ ARAÇSALLAŞTIRMAYIN

Kurtulmuş, siyasi partilerin çözüm sürecini “kısa vadeli politik kazanç” amacıyla kullanmaması gerektiğini söyledi.

Sürecin başarıya ulaşması halinde, karşı çıkanların bile “kazançlı çıkacağını” vurguladı.

Komisyona iletilen her rapor, öneri ve notun tek tek kayıt altına alındığını da hatırlattı.

İMRALI TUTANAKLARI TARTIŞMASI: GÖRÜŞME GİZLİ KALMAYACAK

Tacikistan ve Özbekistan temaslarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, bugün yapılacak toplantıda Öcalan görüşmesinin ayrıntılarının da ele alınacağını belirtti.

Öcalan görüşmesi sırasında MİT’in kayıt tuttuğu, ayrıca AKP, MHP ve DEM Parti milletvekillerinin de kendi notlarını aldığı biliniyor.

Bu notların komisyonla paylaşılması talebi özellikle DEM Parti ile TİP tarafından dile getiriliyor.

Kurtulmuş ise, “Kamuoyundan gizli kapaklı hiçbir şey yapılmadı; bu görüşme de gizli kalmayacaktır" dedi ve görüşmenin ana hatlarının komisyonla paylaşılacağını teyit etti.

Öcalan’dan mesaj: Çözüme ortak olmak isteyen doğru pozisyon almalı

Heyetin Ankara’daki bilgilendirme toplantısına değinen Kurtulmuş, üç milletvekilinin de İmralı’daki görüşmeyi “olumlu ve yapıcı” olarak aktardığını söyledi.

Görüşmede, Öcalan’ın çözümden yana bir yaklaşım sergilediği ve “Bu işin bitmesini isteyen bir perspektif sunduğu” ifade edildi.

EN RİSKLİ AŞAMAYA GİRİLDİ

Toplantıda sürecin bundan sonra nasıl devam edeceğini anlatan Kurtulmuş, Komisyon raporunun tamamlanmasının ardından bunun resmi yazıyla TBMM Başkanlığı’na sunulacağını söyledi.

Raporda; Yasal düzenleme ihtiyaçları, idari adımlar, süreçte tespit edilen eksiklikler

başlıklar halinde yer alacak.

“Şimdiye kadar iyi geldik ama en riskli evreye giriyoruz" diyen Kurtulmuş, siyasi aktörleri kişisel ve partisel çıkar hesaplarından uzak durmaya çağırdı.

PKK’nın tamamen çekilmesi ve Suriye entegrasyonu beklentisi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, örgütün fesih kararının ardından:

Silah bırakma sürecinin tamamlanmasının, örgütsel faaliyetlerin tümüyle bitmesinin, Suriye’deki yeni yönetime entegrasyonun resmî olarak tespit edilmesi gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, “Devlet olarak doğru adımlar attık, vatandaş desteği var; sürecin tıkanmaması gerekir" dedi.

KOMİSYON TOPLANTISININ AKIŞI

1.⁠ ⁠Oturum:

Siyasi parti temsilcileri raporlarını ve önerilerini sundu.

10 dakikalık kısa bir ara verildi.

2.⁠ ⁠Oturum:

Gündemin ana başlığı olan Öcalan görüşmesinin içeriği komisyonda ele alınmaya başlandı.

İKİNCİ OTURUMDA 'İMRALI TUTANAKLARI' TARTIŞMASI

Komisyonun ikinci oturumunun açılmasıyla birlikte söz alan

CHP: HAM TUTANAK GELMELİ, SÜZGEÇLİ METİN DOĞRU DEĞİL

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, komisyonun kuruluşundan beri savundukları temel ilkenin tam şeffaflık olduğunu hatırlatarak tutanakların özetlenerek sunulmasına karşı çıktı. Emir, “Bu komisyonun mutlaka ham tutanakları görmesi gerekir. Çünkü bu parlamento adına yürütülen bir çalışmadır. Tutanakların özetlenmesi, süzgeçten geçirilmesi doğru olmaz. Sürecin enfekte edilmesini istemiyorsak, şeffaflık şarttır. Ham tutanakların tamamı komisyona sunulmalı ve değerlendirme buna göre yapılmalıdır" dedi.

Emir'in ardından söz alan Yeniyol TBMM Grubu Başkanı ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, İmralı görüşmesine ilişkin sunulacak özet metnin kaynağı konusunda netlik istedi.

Kaya, dinlenecek özetin MİT’in tuttuğu notların tam metni mi, yoksa Meclis tarafından hazırlanmış bir seçki mi olduğunu sorarak şu ifadeleri kullandı. Kaya, “Bize okuyacağınız İmralı görüşmesi özeti MİT’in raporunun tamamı mıdır, yoksa Meclisin uygun gördüğü bir tutanak mıdır? Özetin nasıl hazırlandığını bilmemiz gerekir. Hangi konuların dışarıda bırakıldığını bilmek zorundayız. Bu özetin basın ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaya ayrıca tutanakların kim tarafından yazıldığından ziyade, “Meclisin resmi tutanaklarının esas alınması gerektiğini” vurguladı.

OTURUMA KISA ARA

Tutanak tartışmasının büyümesi üzerine Komisyon Başkanlığı, toplantıya 5 dakikalık kısa bir ara verdi.

Aranın ardından 3. oturum başladı. imralı görüşmeleri özetinin okunması bekleniyor.

3.⁠ ⁠Oturumda da söz alan milletvekilleri imralı tutanaklarının özet değil eksiksiz ve ham şeklinde açıklanması gerektiği talep ve eleştirileri devam ediyor.