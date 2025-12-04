Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜRSEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu enflasyon rakamları ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede “Refah payı” taleplerini dile getirdi.

Kuruoğlu açıklamasında şunlara değindi: “Motorine 25 Kasım 2025’te 2,44 TL indirim yapılmıştı. 28.11.2025 tarihinde ise benzin fiyatına 73 kuruş, motorine 2 lira 11 kuruş indirim geldi. Tam da enflasyonun açıklanmasından hemen önce gelmişti bu indirimler. Üstelik brent petrol fiyatlarında belirgin bir değişim olmamasına rağmen…

Birkaç gün sonra yeni petrol zamlarına hazırlıklı olmak gerekir. Malum, Aralık ayı enflasyonu belli olduktan sonra memur ve memur emeklisine verilecek enflasyon farkı ile diğer emeklilere yapılacak zam oranı ortaya çıkacak. Asgari ücret de Aralık sonunda açıklanacak.

ENAG'a göre Kasım ayında enflasyon %2,13, yıllık enflasyon %56,82 oldu. TÜİK ise aylık enflasyonu %0,87, yıllık enflasyonu %31,07 olarak açıkladı. Aradaki farka bakar mısınız? Artık hiç şaşırmıyoruz. Piyasalar alev alsa da TÜİK'in sükûneti hiç bozulmuyor!

Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon sonucunda alacağı enflasyon farkı %5,9 oranına ulaştı. Dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bazı üst düzey memurlara 30 bin TL zam kararı alınması, yoksulluk ve açlık sınırı altında yaşayan tüm memur ve emeklimizi üzmüştür. Düzenlemede memur ve emeklilere ait bir artış öngörülmemiştir. Dileriz önümüzdeki günlerde memur ve emeklisinin beklentilerine uygun bir refah payı artışı, hem iktidarın hem de muhalefetin desteği ile gerçekleşir. Memur emeklisine söz verilen ancak tutulmayan seyyanen zam ödenmeye başlanır. Tabii bugüne kadar iktidarın memur ve memur emeklisi ile SSK emeklisini rahatlatacak, hatta onlar için umut olacak hiçbir açıklamasını duymuş değiliz.

Hür-Sen olarak refah payı ödemesinin maaş sistemine entegre edilerek 6’şar aylık dönemlerde %10 artış sağlamasını vazgeçilmez önemde görüyoruz. Aksi takdirde, iktidarın ekonomik beceriksizliği yüzünden alım gücü düşen memur ve emeklilerimizin bu ekonomik cendereden çıkışı mümkün değildir.”

Milyonluk, beş yüz binlik üyeye sahip sarı sendikaların varlığı da memur ve emeklinin en büyük handikapı hâline gelmiştir. Ayda bir, her enflasyon açıklamasında döktükleri timsah gözyaşlarından başka hiçbir sorumlulukları yoktur maalesef.

Hür-Sen her zaman memur ve emeklisinin yanında olacaktır. Memurlarımız yaşatılan bu rezil tabloyu da sorumlularını da unutmamalıdır.