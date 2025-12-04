Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2 Aralık’ta kabul edilen önerge, genel müdür, daire başkanı, kurum başkanları, müftüler, müfettiş, denetçi, uzman gibi kariyer personelin maaşlarına yılbaşında yapılacak normal artışlara ek olarak yaklaşık 30 bin TL seyyanen zam getiriyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Tüm partilerin oybirliğiyle kabul edilen önerge, daha önce iki kez gündeme gelmiş ancak geri çekilmişti. Bu kez kabul edilmesi, kamuoyunda “dar bir zümreye ayrıcalık” eleştirilerini yeniden alevlendirdi.

ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE, EMEKLİNİN İKİ KATI

Türkiye’de çalışan milyonları ilgilendiren maaş tabloları ortadayken, düzenlemenin yarattığı tepki rakamlara da yansıdı:

Asgari ücret: 22.104 TL

En düşük emekli maaşı: 16.880 TL

Getirilen ek zam: 30.000 TL

Buna göre, yalnızca belirli kariyer kadrolarına yapılacak artış asgari ücretten yüksek, en düşük emekli aylığının ise neredeyse iki katı.

Toplamda yaklaşık 35 bin kişiyi kapsayan düzenleme, özellikle milyonlarca memur, emekli, öğretmen ve sağlık çalışanının kapsam dışında bırakılması nedeniyle büyük tepki çekti.

