Ankara’nın Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’nde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kardeşlerden 1,5 yaşındaki Efe’nin Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi devam ederken, saldırıdan bir gün sonra taburcu edilen 5 yaşındaki Doğa’ya evde psikososyal destek veriliyor.

Baba Adem Öztürk, AA’ya yaptığı açıklamada, köpeğin sahibinin tutuklandığını ve süreci avukatlarıyla takip ettiklerini söyledi. Efe’nin tedavisinin sürdüğünü belirten Öztürk, kızları Doğa’nın ise yaşadığı travmayı atlatabilmesi için hem uzmanlardan hem belediyeden psikolojik destek aldığını ifade etti.

Doğa’nın saldırının etkilerini hâlâ taşıdığını anlatan Öztürk, “Geceleri sayıklıyor, terleyerek uyanıyor. Kardeşini köpeğin ağzından aldıkları için bu süreci kolay unutacağını düşünmüyorum” dedi. Doğa’nın, hastanede tedavi gören kardeşini ziyaret ettiği ve bu buluşmanın onu çok mutlu ettiği de aktarıldı.