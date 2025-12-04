NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) verilerini inceleyen Hindistanlı bilim insanları, evren yalnızca 1,5 milyar yaşındayken oluştuğu belirlenen ve yapısıyla Samanyolu’nu andıran yeni bir sarmal galaksi keşfetti. The Indian Express’in haberine göre, 12 milyar yıl öncesine ait bu galaksiye “Alaknanda” adı verildi.

Keşfi açıklayan Tata Temel Araştırmalar Enstitüsü’ne bağlı Ulusal Radyo Astrofizik Merkezi’nden Prof. Yogesh Wadadekar, galaksiye adını Himalayalar’daki Alaknanda Nehri’nden esinlenerek verdiklerini söyledi.

Samanyolu’na Benzeyen Yapısıyla Bilim Dünyasını Şaşırttı

Araştırma ekibinden Rashi Jain, galaksinin olağanüstü yapısının bilim dünyasında şaşkınlık yarattığını vurgulayarak şunları ifade etti:“Galaksi, Samanyolu’na şaşırtıcı derecede benziyor. Oysa bu kadar erken dönemde oluşan galaksilerin kaotik ve yapısal olarak bozuk olması bekleniyordu.”

Jain, bu keşfin evrendeki karmaşık yapıların beklenenden çok daha erken bir dönemde oluştuğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Alaknanda Galaksisi: 10 Milyar Yıldız, 30 Bin Işık Yılı Çap

Araştırmaya göre Alaknanda Galaksisi:

12 milyar yıl öncesine ait ,

İki belirgin sarmal kola sahip ,

Parlak bir merkezi şişkinliği bulunuyor,

Yaklaşık 30 bin ışık yılı çapında ,

10 milyar yıldız barındırıyor ,

Samanyolu’nun yaklaşık üçte biri büyüklüğünde.

Araştırmanın Devamında Ne İncelenecek?

Prof. Wadadekar, araştırmanın sonraki aşamasında galaksinin gaz ve yıldız bileşenlerinin kinematik yapısının detaylı şekilde inceleneceğini belirtti. Keşifle ilgili ilk çalışma kasım ayında Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı.