

Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK), kamu çalışanlarının ve emeklilerin biriken sorunlarını görünür kılmak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde dikkat çeken bir eylem düzenledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Sendika üyeleri, bakanlık binası önündeki ağacı “Dilek Ağacı”na dönüştürerek taleplerini sembolik olarak dallara astı. DMK adına açıklama yapan TEÇ-SEN Genel Başkanı ve DMK Genel Başkan Yardımcısı Ümit Demirel, hem ekonomik krizin etkileri hem de verilen fakat tutulmayan sözler nedeniyle memur ve emeklilerin giderek daha fazla yoksullaştığını vurguladı. Toplu sözleşmede yetkili sendikaların çalışanları “yine yarı yolda bıraktığını” söyleyen Demirel, enflasyon farkının zam değil kayıp ücretin iadesi olduğunu belirterek tüm kamu çalışanları için %30 refah payı talebini yineledi. Sendika üyeleri, açıklamanın ardından taleplerini “Dilek Ağacı”na iliştirdi.

“ENGELLİ OLMAK KUSUR DEĞİLDİR; ONLARI YOK SAYMAK KUSURDUR”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne dikkat çeken Demirel, “Engelli olmak asla bir kusur değildir, asıl kusur onları göz ardı etmek ve yok saymaktır” diyerek toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı. Engelli bireylerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Demirel, “Bizler engelli kardeşlerimizin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“AÇLIK VE YOKSULLUK İÇİNDEKİ MİLYONLARIN SESİ OLMAK İÇİN BURADAYIZ”

Ekonomik zorluklara dikkat çeken Demirel, “Açlığa, yoksulluğa ve sefalete sürüklenmiş milyonların çığlığını duyurmak, toplumsal vicdanı harekete geçirmek için bir araya geldik” diyerek, çocuklardan emeklilere kadar geniş bir kesimin yaşadığı sorunları dile getirdi. Gençlerin umutsuzluğa sürüklendiğini belirten Demirel, “Gençlerimizin gelecekten korktuğu, hayallerinin solduğu bir ülkede sosyal devletten söz etmek mümkün değildir.” dedi. DMK olarak “adil ücret, onurlu yaşam, güvenli gelecek” taleplerini yinelediklerini ifade etti.

