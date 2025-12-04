Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik işlemlerinde yıllara dayanan usulsüzlükleri ortaya çıkarmak için geniş kapsamlı denetimlerine hız verdi. Aydın’da sahte rapor düzenlediği iddia edilen bir çetenin çökertilmesinin ardından yaklaşık 800 kişinin emekliliklerinin iptal edildiği öne sürüldü. Uzmanlar, bu süreçte geri ödeme yükümlülükleri ve hukuki yaptırımlar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

SGK eski kayıtları tek tek inceliyor

Kurum, hizmet dökümlerinden sağlık raporlarına kadar pek çok veriyi geriye dönük tarayarak hatalı ya da kasten yapılan usulsüzlükleri belirlemeye çalışıyor. Denetimler e-Devlet üzerinden görülebilen Hizmet Dökümleri sayfası üzerinden yürütülüyor.

Usulsüzlük tespit edilirse maaşlar faiziyle geri alınacak

Ekonomist Mahmut Aydoğmuş’un değerlendirmesine göre, haksız yere bağlanan emekli aylıkları tamamen iptal ediliyor. Ayrıca bugüne kadar ödenen maaşlar, yasal faiziyle birlikte geri tahsil ediliyor. Aydoğmuş, “Bu bir idari işlem değil, mali bir yaptırım. Kişiler ciddi bir borç yüküyle karşılaşabilir” diye uyarıyor.

‘Hapis cezası gündeme gelir’ uyarısı

Hukukçu Mustafa Sezer ise usulsüzlük kasıtlı yapıldıysa işin boyutunun ağırlaştığını belirtiyor. Sezer’e göre sahte rapor düzenlemek, belge üretmek veya kurumun yanıltılmasına katkı sağlamak suç kapsamında değerlendiriliyor ve hapis cezasına kadar uzanan yaptırımlar söz konusu olabiliyor.

Aydın’daki operasyon süreci genişliyor

Aydın’da sahte rapor düzenlediği iddia edilen yapıya yönelik operasyonun ardından yaklaşık 800 kişinin emekliliklerinin iptal edildiği bilgisi gündeme geldi. Yetkililer, benzer incelemelerin diğer illerde de sürdüğünü ve yeni tespitlerin yapılabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlardan çağrı: ‘Hizmet dökümünüzü kontrol edin’

Denetimlerin artmasıyla birlikte uzmanlar, vatandaşlara düzenli olarak e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri çağrısında bulunuyor. Kayıtlarda tutarsızlık ya da şüpheli işlem görülmesi durumunda SGK’ya başvurulması öneriliyor.

Bu geniş kapsamlı taramalarla SGK’nın, emeklilik sistemindeki usulsüzlükleri temizlemeyi ve sosyal güvenlik yapısının sürdürülebilirliğini korumayı hedeflediği belirtiliyor.