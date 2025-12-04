MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Nuri Muhammet Yaman, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi parti genel merkezindeki makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, kulübün mevcut durumu, devam eden projeleri ve geleceğe yönelik planları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Görüşmede karşılıklı fikir alışverişi yapıldığı belirtildi.

Ziyaretin ardından MKE Ankaragücü Yönetimi, nazik misafirperverliği dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

