Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, bu kez attığı gollerle değil, sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla gündeme oturdu. Nijeryalı yıldızın paylaşımı kısa sürede taraftarlar arasında “Ayrılık sinyali mi?” yorumlarına yol açtı.

Taraftarın sevgilisi olmuştu

Galatasaray geçen sezonu şampiyon bitirdikten sonra yeni sezona Osimhen transferiyle damga vurmuştu. Hem oyun tarzı hem de saha dışındaki iletişimiyle taraftarın gönlünü kazanan 26 yaşındaki forvet, kısa sürede takımın en sevilen isimlerinden biri hâline geldi.

Transfer iddiaları bitmiyor

Yıldız golcünün adı uzun süredir Avrupa devleriyle anılıyor. PSG, Chelsea ve Manchester United’ın Osimhen’i kadrosuna katmak istediği sık sık gündeme geliyor. Bu iddialar daha soğumadan, oyuncunun yaptığı paylaşım tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Paylaşımı kafaları karıştırdı

Osimhen, Galatasaray’a imza attığı gün havalimanında yaşanan coşkulu karşılama anlarından bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Taraftarları selamladığı bu anı tekrar paylaşması, “Veda mesajı mı geliyor?” yorumlarına yol açtı.

Gönderi kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, sarı kırmızılı taraftarlar oyuncunun geleceğine dair endişelerini dile getirdi.

Sezon performansı göz dolduruyor

Galatasaray formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Nijeryalı forvet, 12 gol ve 5 asistlik istatistikle takımın hücum hattında en etkili oyuncularından biri konumunda. Performansı kadar gündeme oturan bu paylaşım da ilgi çekmeye devam ediyor.