Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde teknik heyetin öncelikli hedefi golcü transferi olurken, listenin en üst sırasında Aleksander Sörloth yer alıyor. Avrupa’da birçok kulübün de radarında olan Norveçli forvet için Fenerbahçe yönetimi düğmeye bastı.

Sörloth Neden Listenin Başında?

Tedesco’nun raporu: “Çok yönlü bir forvet istiyorum"

Fenerbahçe’nin özellikle geçen sezon kaçırdığı fırsatlar nedeniyle gol yollarında yaşadığı sıkıntılar, yönetimi güçlü ve fiziksel açıdan etkili bir santrfor arayışına itti. 1.95’lik boyu, bitiriciliği ve Süper Lig deneyimi nedeniyle Sörloth, hem teknik kadronun hem de scout ekibinin ilk tercihlerinden biri oldu.

Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla gol krallığı yaşamış olması

Türkiye ligine ve atmosferine hızlı uyum sağlayabilecek bir profil olması

Avrupa’da gösterdiği istikrarlı performans

bu transferi Fenerbahçe için cazip kılıyor.

Fenerbahçe Yönetimi Teması Sıklaştıracak

Yönetimin kısa süre içinde oyuncunun kulübüyle resmi temasları artırması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktörün raporuna göre Sörloth transferini “öncelikli hedef” olarak ele alıyor. Ekonomik şartların oluşması halinde Fenerbahçe bu transferi bitirip golcü sorununu kökünden çözmeyi amaçlıyor.

Taraftar Transferi Yakından Takip Ediyor

Fenerbahçe taraftarı sosyal medya üzerinden Sörloth’a yoğun ilgi gösterirken, “geri dön” mesajları gündemdeki yerini koruyor. Taraftarların bu baskısının da yönetimin elini güçlendirdiği belirtiliyor.

Transfer Zor ama Fenerbahçe Masada

Atletico Madrid’in formu yükselişte olan Sörloth’u satmaya sıcak bakmadığı ancak Fenerbahçe'nin bu transfer için tüm şartları zorlayacağı konuşuluyor.

Sörloth’un güncel piyasa değeri 25 milyon EURO

Tedesco’nun raporu: “Çok yönlü bir forvet istiyorum"

Alternatif İsimler de Listede

Her ihtimale karşı Fenerbahçe’nin radarında başka golcüler de bulunuyor. Ancak kulislerde konuşulanlara göre ilk hedef ve ana plan Sörloth üzerinden ilerliyor.

Fenerbahçe'de yönetici Ertan Torunoğulları, Milan'ın yıldız golcüsü Santiago Gimenez transferi için görüşmelerde bulunmak ve oyuncu hakkında bilgi almak üzere İtalya'ya gitti.