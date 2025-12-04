Olay, bugün Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki iş yerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler iş yerine art arda ateş ederek kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde ve çevrede inceleme yapan ekipler, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İş yerindeki kurşun delikleri ise sprey boya ile kapatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA