Tip 1 diyabet araştırmalarında devrim niteliğinde bir başarı elde edildi. Journal of Clinical Investigation dergisinde yayımlanan yeni çalışma, hastalığın farelerde tamamen ve kalıcı şekilde ortadan kaldırılabildiğini ortaya koydu. Genetik olarak diyabet geliştirmesi kesin olan fareler hastalığı hiç yaşamadı; diyabeti başlamış fareler ise ömür boyu normal kan şekeri seviyesine döndü.

Tip 1 diyabet araştırmalarında devrim niteliğinde bir başarı elde edildi. Journal of Clinical Investigation dergisinde yayımlanan yeni çalışma, hastalığın farelerde tamamen ve kalıcı şekilde ortadan kaldırılabildiğini ortaya koydu. Genetik olarak diyabet geliştirmesi kesin olan fareler hastalığı hiç yaşamadı; diyabeti başlamış fareler ise ömür boyu normal kan şekeri seviyesine döndü.

Bu tarihi gelişmeye ilişkin Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, bilim dünyasında büyük heyecan yaratan açıklamalarda bulundu.

🔬 “Bağışıklık sistemini tamamen yeniden eğiten bir yöntem”

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu çalışmayı şöyle değerlendirdi:

“Tip 1 diyabetin temel sorunu olan otoimmün saldırı ilk kez bu kadar kökten çözüldü. Bağışıklık sistemi yeniden programlanıyor ve pankreasa saldırmayı tamamen bırakıyor. Bu, diyabet tarihinde bir dönüm noktası olabilir.”

Araştırmada kullanılan yöntem iki aşamalı hücre nakline dayanıyor:

Kan oluşturan kök hücreler

İnsülin üreten pankreas adacık hücreleri

Nakil öncesi uygulanan CD117 hedefli antikor tedavisi ve düşük doz radyasyon, bağışıklık sistemini zarar vermeden “yeniden başlatmayı” sağlıyor.

✔ İnsülin sıfır

✔ Bağışıklık baskılayıcı ilaç sıfır

✔ Red reaksiyonu yok

✔ Komplikasyon yok

Prof. Dr. Yılancıoğlu özellikle şu noktaya dikkat çekti:

“%100’e yakın başarı oranı, kullanılan araçların birçoğunun FDA onaylı olması ve yöntemin güvenli görünmesi, insan klinik çalışmalarının çok yakın olduğunun göstergesi.” Solaryum Sandığınız Kadar Tehlikeli mi? İşletmeciden Kritik Uyarılar! İçeriği Görüntüle

🚀 “Bu sadece diyabet için değil, tüm otoimmün hastalıklar için kapı aralıyor”

Yılancıoğlu’na göre gelişme yalnızca Tip 1 diyabeti değil, romatoid artrit, MS, çölyak gibi otoimmün hastalıkların geleceğini de değiştirebilir:

“Eğer bu mekanizma insanlara da uygulanabilirse, otoimmün hastalıkların tedavisinde tamamen yeni bir çağ başlayabilir. Bu yalnızca umut değil, bilimsel olarak çok güçlü bir adım.”

📌 Makale Bilgisi

Journal of Clinical Investigation – 2025

Başlık: “Curing autoimmune diabetes in mice with islet and hematopoietic cell transplantation after CD117 antibody-based conditioning”