Olay, saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi üzerinde bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Sefa Y. ve kardeşi Tuğçe Y., arkadaşı Mahmut N. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y., Mahmut N.’yi bıçakla yaraladı. Kavga sırasında Tuğçe Y. de bıçakla elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mahmut N., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Tuğçe Y.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, tedavisi için hastaneye götürüldü. Kardeşi Sefa Y.’nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)