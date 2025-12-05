2026 seçkisiyle birlikte Michelin Rehberi Türkiye'de iki Michelin yıldızına sahip 2 restoran, bir yıldıza sahip 15 restoran, Bib Gourmand dereceli 39 restoran ve yeşil yıldızlı 13 restoran yer aldı.

Türkiye'deki tavsiye edilen mekan sayısı bu sene 38 yeni işletmeyle birlikte 115 restorana ulaştı. Bu yılla beraber Türkiye rehberine toplamda 171 restoran seçilmiş oldu.

Bu yılki seçki, Kapadokya'dan ilk kez listeye giren restoranlar dahil olmak üzere toplam 54 yeni restoranı içeriyor. Seçkiye alınan Kapadokya, gelenek, misafirperverlik ve teruar konusunda müfettişler üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı.

'Bu yeni seçki, Türkiye'nin gastronomi kimliğinin gücünü ve olgunluğunu ortaya koyuyor'

Four Seasons Hotel Istanbul At The Bosphorus'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törende video bağlantısıyla bir konuşma yapan Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, 'Bu yeni seçki, Türkiye'nin gastronomi kimliğinin gücünü ve olgunluğunu ortaya koyuyor. İstanbul, İzmir, Muğla ve artık Kapadokya'da müfettişlerimiz, geleneğe bağlı kalırken yaratıcılığı cesurca benimseyen, teruar çalışmalarının merkezine yerleştiren ve daha sorumlu pişirme yöntemlerine kendini adayan şefleri belirledi. Ülke genelinde karşılaştığımız çeşitlilik, yetenek ve samimiyet, derinliği ve özgüveni giderek artan bir gastronomi sahnesinin varlığını doğruluyor.' dedi.

Poullennec, Michelin Rehberi müfettişlerinin 2026 seçkisine Kapadokya'dan 18 yeni restoranı dahil ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

'Müfettişleri en çok etkileyen bölgenin ruhu oldu. Efsanevi Türk misafirperverliğinin ve büyüleyici manzaraların ötesinde Kapadokya, hayatın yalın zevklerini acele etmeden tatmaya davet eden rahat ve sıcak bir atmosfere sahip. Bu anlayış, yemeklere de yansıyor. Gelenek, saygı ve teruar burada derin bir anlam taşıyor. Pek çok şef, nesiller boyunca aktarılan tariflere ve tekniklere sadık kalarak, yüzyıllardır varlığını sürdüren ve bugün hala misafirleri büyüleyen lezzetler sunuyor.'

İki Michelin yıldızını, İzmir'deki Vino Locale aldı

İzmir'in 2024'teki ilk seçkisinde yer alan ve bir Michelin yıldızı kazanan şef Ozan Kumbasar'ın Vino Locale adlı mekanı bu yıl iki yıldıza yükseldi. Ayrıca Türkiye'de bu dereceye ulaşan ikinci restoran olarak Turk Fatih Tutak da bu sene yıldızını korudu.

Bu yıl tek Michelin yıldızı Nevşehir'deki Revithia'ya, İstanbul'da Araf İstanbul'a ve Muğla'da Mezra Yalıkavak'a verildi. Bu yeni eklemelerle birlikte, Türkiye'deki tek Michelin yıldızlı restoranlarının toplam sayısı 15'e ulaştı.

16 yeni mekana Bib Gourmand derecesi

Michelin Rehberi tarafından 1997'de tanıtılan Bib Gourmand derecesi, uygun fiyatlarla mükemmel yemek sunan seçili restoranları onurlandırıyor. Bu işletmeler, geniş bir mutfak yelpazesini kapsıyor ve her bütçeye hitap eden, farklı mutfaklardan kaliteli lezzetler sunarak misafirlerini ağırlıyor.

Bu seneki yeni eklemelerle birlikte Türkiye'deki Bib Gourmand restoranlarının toplam sayısı 39'a ulaştı. İstanbul, İzmir, Muğla, Nevşehir ve Niğde'den yer alan 16 yeni restoran arasında İzmir'den Kemal'in Yeri Mülkiyeliler Birliği ve Partal Kardeşler Balık Restoran, Muğla'dan Bağarası, Mandalya ve Mezegi, Nevşehir'den Babayan Evi, Aravan Evi, Happena, Old Greek House ve İstanbul'dan Casius Antioch Kitchen, Yanyalı Fehmi Lokantası, Mahir Lokantası, Mutfakkoz, Parvus Kalamış ile Ahmet Ustam Ocakbaşı ve Niğde'den Tabal Gastronomi Evi yer alıyor.

4 restoran yeşil yıldız derecesini kazandı

Michelin Rehberi'nde yeşil yıldız, ilham verici uygulamalara kendini adamış işletmeleri öne çıkarıyor. 2026 yılı seçkisinde bu dereceyi İstanbul'dan Turk Fatih Tutak, Muğla'dan Orfoz, İzmir'den Teruar Urla ve Nevşehir'den Babayan Evi aldı.

Bu seneki seçki kapsamında Michelin Rehberi Türkiye, yemek deneyimini zenginleştiren ustalık, adanmışlık ve vizyonlarıyla öne çıkan isimleri onurlandıran üç özel ödül de verdi.

'Michelin Genç Şef Ödülü 2026', Jumbo işbirliğiyle Muğla'daki Yakamengen III restoranının genç şefi Duru Akgül'e, 'Michelin Sommelier Ödülü 2026' ise bir yıldız ve yeşil yıldız sahibi İstanbul'daki Neolokal restoranından Ersin Topkara'ya takdim edildi.

'Michelin Servis Ödülü 2026'yı da Olivana işbirliğiyle, İzmir'deki Teruar Urla restoranında görev yapan Ezgi Serdaroğlu aldı.

2026 Michelin Tavsiye listesine ise Muğla'dan Ada Restaurant, Hodan Yalıkavak, ONNO Grill & Bar ile Yakamengen III, Nevşehir'den Reserved Restaurant, Kardeşler Restoran, Saklı Konak Cappadocia, Lil'a Restaurant, Sofram Restaurant, Gorgoli, Seki Restaurant, Uzundere Kapadokya Mutfağı, Nahita Cappadocia, Moniq Restaurant, Seten ve Tık Tık Kadın Emeği, İzmir'den Seyhan Et, Emektar Kebap, Çark Balık Çeşme, Balmumu Dükkan Lokanta, Roka Bahçe, Esca, Terakki ve Ritüel, İstanbul'dan Sapa İstanbul, Maromi İstanbul, Basta Neo Bistro, Gün Lokantası, Muutto Anatolian Tapas Bar, Biz İstanbul, Havuş Lokantası, Topaz, Terraza İtalia, Liman İstanbul, Monteverdi Ristorante, Okra İstanbul, Lokanta Limu ve Sıralı Kebap alındı.

Restoran seçkisinin yanı sıra Michelin Rehberi, Türkiye ve dünyanın dört bir yanındaki tüm bölgelerden otellerin yer aldığı, benzersiz konaklama seçeneklerinden oluşan bir liste de sunuyor. 2024 yılında tanıtılan Michelin Anahtarları, rehberdeki en seçkin otellere veriliyor ve ünlü yıldızlarla ödüllendirilen dünyanın en iyi restoranları gibi kutlanıyor.