Adalet Bakanı Akın Gürlek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda kadınların toplumun temel taşı olduğunu belirterek kadın haklarının korunması ve güçlendirilmesi için atılan adımlara dikkat çekti.

Kadınların emek, cesaret ve fedakarlığın simgesi olduğunu ifade eden Gürlek, tarih boyunca çalışkanlıkları ve başarılarıyla dünyayı güzelleştiren kadınların bugün de adaletin, merhametin ve umudun güçlü temsilcileri olduğunu söyledi.

Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete karşı mücadeleye vurgu yapan Gürlek, “Şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kadınların bir damla dahi gözyaşının akmadığı, adaletin, eşitliğin ve saygının hakim olduğu bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yargı teşkilatında görev yapan kadınların sayısına da değinen Gürlek, adalet sisteminde 10 bin 358 kadın hakim ve savcının, 1.211 hakim-savcı adayı ve yardımcısının ve 46 bin 572 kadın personelin görev yaptığını belirtti.

Kadınların siyasetten eğitime, adaletten çalışma hayatına kadar birçok alanda daha güçlü şekilde yer alması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gürlek, kadınların toplumun ve ailenin temel direği olduğunu vurguladı.

Mesajının sonunda Gürlek, başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere hayatın her alanında emek veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.