Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Kamuoyuna Duyuru Samsunspor ile oynadığımız müsabakanın ardından Samsunspor Kulübü Başkanı tarafından yapılan açıklamalar hayretle takip etmiş bulunmaktayız. Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki, futbolcularımızın hakemine yönelik herhangi bir fiziki müdahalede yer alan yöndeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Bu tür mesnetsiz ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan ithamların açık önünde dile getirilmeyen bir yaklaşımın göstergesidir.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, maçın ardından tribünlerde yaşanan büyümenin büyümesi ve olayın daha fazla tırmanması adına ilgili bölgede giderek ortamın sakinleşmesi için çaba gösterdi. Başkanımızın oradaki varlığı, iddia ettiği gibi herhangi bir kişinin ya da kulübeyi destekleme amacı taşıma, yalnızca uzatmanın sonlandırılmasına yönelik sorumluluk bilinciyle atılmış bir adımdır. Ne yazık ki Samsunspor Kulübü Başkanı'nın maçımızın öncesinde ve sonrasında camiamızın sinir uçlarına dokunan açıklamalar adeta bir yetenek haline getirildiğini görüyoruz. Bugün ortaya çıkan atmosfer için başkalarını suçlamak yerine, öncelikle kendi kullandığı dilin yarattığı gerilimin sorumluluğuyla yüzleşmesi gerekir.

Sporun ruhuna ve rekabetin etkilerine zarar veren, gergin bir şekilde tırmanmayı amaçlayan bu tür kışkırtıcı söylemler Türk futboluna hiçbir katkı sağlamadığı gibi, yöneticilik sorumluluğuyla da bağdaşmamaktadır. F.Bahçe Spor Kulübü olarak, camiamızı hedef alan bu tür provokatif söylemlerin karşısında durmaya devam etmeyi ve gerçek dışı iddiaların kamuoyunda yanmasına asla izin vermeyeceğimiz kamuoyunun bilgisine sunarız."