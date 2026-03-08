Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü kapsamında Başkent’te çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde kadınlar sergiler, tasarım pazarları ve farkındalık çalışmalarıyla bir araya gelirken, Nursen Yavaş da programlara katılarak kadınlarla buluştu.

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler, Ankara’nın farklı noktalarında gerçekleştirildi.

Nursen Yavaş kadın girişimcilerle bir araya geldi

Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, etkinlikler kapsamında kadınlarla bir araya geldi. Kadın girişimciler tarafından hazırlanan el emeği ürünler, Armada AVM’de kurulan **“Üreten Kadınlar Tasarım Pazarı”**nda satışa sunuldu.

Beş gün süren tasarım pazarına toplam 150 kadın girişimci katılarak ürünlerini sergiledi ve satış yaparak ekonomilerine katkı sağladı.

Program kapsamında ayrıca kadın sanatçıların eserlerinden oluşan “Kadınlar Günü Resim Sergisi”, Panora AVM’de sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

22 kadın fotoğrafçının eserleri sergileniyor

Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği iş birliğiyle Anafartalar Çarşısı’nda “Askıda Bir Nefes” Fotoğraf Sergisi açıldı. Sergide 22 kadın fotoğrafçının eserleri sanatseverlerle buluştu.

ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, serginin kadın fotoğraf sanatçılarıyla birlikte hazırlandığını belirterek, Anafartalar Çarşısı’nda kültür-sanat etkinliklerinin ticari hayatla birlikte yürütüleceğini söyledi.

AFSAD Başkanı Burcu Vardar ise serginin amacının 8 Mart’ta kadın fotoğrafçıların da sözünü fotoğraflarla ifade etmek olduğunu belirterek, “Herkes kendi nefesinden bir cümle kurdu” dedi.

Sergi, Anafartalar Çarşısı 2. Kat No:203’te 6 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

“Kadın Dostu Başkent” için mesaj kutuları

ABB ayrıca “Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent” mottosuyla “Kadın Dostu Başkent İçin Bir Mesaj Bırak”uygulamasını başlattı.

Bu kapsamda Kızılay Metro İstasyonu, Kurtuluş Metro İstasyonu, Beşevler Metro İstasyonu, ODTÜ Metro İstasyonu, Bilkent Metro İstasyonu ve Hacettepe Metro İstasyonu’na mesaj kutuları yerleştirildi.

Kadınlar bu kutular aracılığıyla kentten beklentilerini ve önerilerini paylaşırken, “Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent” yazılı stickerlarla da kent genelinde farkındalık oluşturuldu.