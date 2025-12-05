Yaklaşık 20 gün önce Muş’tan sevk edilen İsmail Kalır’ın yapılan tetkiklerinde damar yırtığı ve aort anevrizması belirlendi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanları Dr. Tahir Olgaç, Dr. Hulusi Helvacı ve Dr. Uğur Postal tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda hastanın acil ameliyata alınmasına karar verildi. Ameliyat öncesi hasta, derin hipotermi yöntemiyle yaklaşık 1 saat boyunca eksi 18 derecede soğutuldu. Ameliyatta yırtık iki damar değiştirildi. Toplam 3 cerrah, 1 anestezi doktoru, 5 hemşire ve 3 personelden oluşan 15 kişilik ekip, operasyonu başarılı şekilde tamamladı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Tahir Olgaç, hastanın hayati tehlike taşıyan bir tabloyla kendilerine başvurulduğunu belirterek, "Bu hastalık acil müdahale edilmezse çoğunlukla 24 saat içinde ölümle sonuçlanıyor. Yaklaşık 8 saat süren bir operasyon gerçekleştirdik. Hastaya, yakın zamanda vefat eden Sırrı Süreyya Önder’e yapılan ameliyattan daha kompleks bir işlem uyguladık. Aort damarını, aort kapağını değiştirip sağ koronerine baypas yaptık. Derin hipotermi altında hastayı yaklaşık bir saat eksi 18 derecede tutarak damar değişimlerini gerçekleştirdik. Her iki şah damarında yırtık tespit edildiği için bu damarlara da baypas uyguladık. Hastamız birinci günde uyandı, sağlık durumu iyi seyrediyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta taburcu edeceğiz" diye konuştu.

Operasyona katılan Dr. Hulusi Helvacı ise hastanın daha önce böbrek ameliyatı geçirdiğini belirterek, "Nadir ve ölümcül bir hastalık, ancak başarıyla atlattık" dedi.

‘GENEL OLARAK ÇOK İYİYİM’

Yapılan operasyonla hayata dönen İsmail Kalır ise doktorlara teşekkür ederek, "Sancılar nefesimi kesince Muş’ta hastaneye gittim ancak sorun olmadığı söylendi. MR çektirdikten sonra damarlarımın yırtıldığını öğrendim. Van’a sevk edildim ve ameliyata alındım. Şu an genel olarak çok iyiyim. Bir ayağımda hafif ağrı var ama kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)