Fatih Ortaokulu ve Kızılay Kan Merkezi iş birliği ile düzenlenen kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu süren kampanyaya özellikle öğrenci velileri ve öğretmenler katılım sağladı.

Kan bağışı kampanyasına bir destek de itfaiye erlerinden geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan İtfaiye İstasyonunda görevli itfaiyeciler, amirleri Mustafa Dündar ile kan bağışında bulundu.

Araçlarıyla siren çalarak okula gelen itfaiyecileri gören öğrenciler, kısa süreli bir heyecan yaşadı.

Dündar, araçları yakından görmek isteyen özel eğitim sınıfı öğrencilerinin isteğini geri çevirmedi. Öğrenciler itfaiye erleri gözetiminde araçlara binerek siren çaldı, merak ettikleri sorularını sordu.

Okul bahçesindeki kampanyaya katılmak için gelen vatandaşlar kendilerine verilen formları doldurduktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi, ardından bağışları kabul edildi.

Gün boyu süren kampanyada 56 ünite kan toplandı.

Okul Müdürü Tarık Sezer kan bağışında bulunmak için okula gelen itfaiye ekibine teşekkür ederek, 'Sizler yangında canınızı ortaya koyarak hayat kurtarıyorsunuz, şimdi de kan bağışında bulunarak hayat kurtarıyorsunuz.' dedi.