Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"Toplumsal eşitliğin sağlanmasında en büyük adım!"

Başkan Yaşar'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Bir ulusun yükselişi, kadınların güçlenmesiyle başlar. Türk ulusunun yükselişine öncülük eden, toplumsal eşitliğin sağlanmasında en önemli adımlardan biri olan kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünde, 91 yıl önce çoğu Avrupa ülkesinden önce Türk kadınına bu hakkı veren Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Kadınlara İlk Seçme ve Seçilme hakkı tanıyan büyük lider

Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkını tanıyan liderdir.

Türkiye’de kadınlara belediye seçimlerinde seçme hakkı 1930’da ,

muhtar olma hakkı 1933’te ,

milletvekili seçme ve seçilme hakkı 1934’te Atatürk’ün öncülüğünde tanındı.

Bu adımlar, döneminin pek çok Avrupa ülkesinden önce atıldığı için çok ilerici ydi.

Ancak dünyada ilk örnekler daha erkendir:

Yeni Zelanda kadınlara seçme hakkını 1893’te verdi.

Finlandiya, kadınlara hem seçme hem seçilme hakkını 1906’da tanıdı.