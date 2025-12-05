Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi. Eskibağlar, Güllük ve Cumhuriye mahallelerinde yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 90 polis görev aldı.

Denetimlerde, 453 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 138 araç kontrol edildi.

Yapılan aramalarda 2 kişiden 4,19 gram sentetik uyuşturucu madde ve 18 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Trafik kontrollerinde ise 11 araca çeşitli maddelerden toplam 125 bin 461 lira ceza uygulandı.