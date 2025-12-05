Kayseri’nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve iş yeri kurşunlama” olayıyla ilgili polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucu olayın şüphelileri S.K., H.Ş. ve S.S.C. yakalandı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.