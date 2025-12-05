Sivas Belediyesi tarafından UEFA A ve UEFA B lisanslı antrenörler eşliğinde düzenlenecek futbol kursları başlıyor. Kurslar, her hafta cumartesi ve pazar günleri 12.00–15.00 saatleri arasında Şeyh Şamil Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Kayıt ve bilgi için vatandaşlar (0346) 502 58 11 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Osimhen’in Sağlık Durumu Merak Konusu! Derbi Sonrası Sakatlık İddiası Gündemi Sarstı
Osimhen’in Sağlık Durumu Merak Konusu! Derbi Sonrası Sakatlık İddiası Gündemi Sarstı
İçeriği Görüntüle

Muhabir: Haber Merkezi