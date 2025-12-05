2025/8782 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8782 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, SİNCAN Mahalle/Köy, 4140 Ada, 1 Parsel, C BLOK ZEMİN KAT, MESKEN NİTELİKLİ 1 NOLU Nolu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz Özellikleri; Ana taşınmaz üzerindeA-B-C-D-E-F-G-H, 8 adet bloktan oluşmaktadır. Taşınmazın yer aldığı site içerisinde açık otopark bulunmamaktadır.Taşınmazın yer aldığı bina 1999 yılında inşaatına başlanmış olup, 26 yaşındadır. Taşınmaz güney, batı ve doğu olmak üzere 3 cephelidir. Taşınmaz projesine göre;net 82m², brüt 102m² + 7 m² eklenti kömürlük alanlı olup3 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre, hol ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır.Banyoda klozet ve dolaplı lavabo mevcuttur. Isınma doğalgazlı kombili sistem olup kalorifer petekleri mevcuttur. Taşınmaz keşif anında borçlu Özcan TANDOĞAN tarafından kullanılmaktadır. Fiili durumu meskendir.

Adresi : Osmanlı (Tapuda Sinacan) Mahallesi, 4140 Ada, 1 Parselde Kayıtlı, C Blok, Zemin Kat, 1 Bağımsız Sincan / ANKARA

Yüzölçümü : 9.670,00 m2 Arsa Payı : 1/130 Kıymeti : 2.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Muhtelif şerhler mevcut olmakla tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 10:36

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:36

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 10:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.