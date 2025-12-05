Niğde'nin Bahçeli beldesinde yaşayan 29 yaşındaki uzman veteriner hekim Şehriban Nur Kandemir, devlet desteğiyle aldığı 30 gebe düveyle hayvancılığa başladı.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 2019'da mezun olan Kandemir, Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladıktan sonra Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde doktoraya başladı.

Hayvancılıkla uğraşan bir aileden gelen Kandemir, büyükbaş hayvan sahibi olmak için şubat ayında 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvurdu.

Kandemir, başvuruların sonuçlanmasının ardından ağustos ayında aldığı 30 gebe düveyle hayvancılığa adım attı.

Hayvan sayısını artırmayı hedefleyen Kandemir, damızlık üretimini de artırarak bölgede hayvancılığa katkı sağlamayı amaçlıyor.

Veteriner hekim Kandemir, AA muhabirine, mezun olmadan birkaç yıl önce aile işletmesinde hayvan sağlığı açısından hekimliğini geliştirdiğini söyledi.

Evlendikten sonra ailesinde gördüğü işletmeyi kendisi de kurmak istediğini anlatan Kandemir, eşinin de veteriner olduğunu belirtti.

- 'Hayvan sayısını 5 ay içinde iki katına çıkarmayı planlıyoruz'

Tarım ve Orman Bakanlığının 'Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek​​​​​​​ Projesi'ni duyduktan sonra hayvancılık yapmak için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Kandemir, şöyle konuştu:

'Başvurular başlayınca gerekli evraklarımı tamamlayarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdum. Sonuçlar açıklanınca Niğde'de birinci olarak kazandığımı gördüm ve bu bizi çok mutlu etti. Daha sonra Iğdır'a gidip Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden (TİGEM) hayvanlarımızı aldık. Proje kapsamında 30 gebe düvemizi getirdik. Geçen hafta ilk yavrumuz dünyaya geldi ve çiftliğimiz bereketlensin diye adını 'İlknur' koyduk. Hayvan sayısını 5 ay içinde iki katına çıkarmayı planlıyoruz. Hayvanlarımız aile işletmemizde bulunuyor ama biz ilerleyen süreçlerde tesisimizi daha da modernleştirerek güzel bir yere taşımayı, hayvanlarımızın refahını arttırmayı planlıyoruz.'

Kandemir, ailesinin de bu konuda kendisine destek olduğunu ama planlamalarına göre aile işletmelerinin hayvan sayısı için yetersiz kalacağını kaydetti.

Genç girişimci olmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Kandemir, 'Her alanda seni bir adım öne atıyor. Tarım ve hayvancılık alanında hep bir adım öndesin. Projede de birinci çıkmamın sebebi genç girişimci olmam ve mesleğimin etkisi de çok büyük. Kırsaldaki kadınlar zaman ve mekan açısından tarımsal alanlarda çalışmaya çok uygundur. Onların kesinlikle bu alanlara yönelmesini ve çalışmasını tavsiye ederim. Ülke olarak bizim böyle kadınlara ihtiyacımız var. Bakanlıklarımız birçok alanda teşviklerde bulunuyor ve kadın olarak da hep bir adım öne geçebiliyoruz. Teknoloji çağındayız ve her şey artık bir parmak uzağımızda.' diye konuştu.

- 'Türk kadını her zaman Türkiye'yi ileri götürür'

Kandemir, teknoloji sayesinde her alandan anlık haberdar olduklarına dikkati çekerek, bu fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırsaldaki kadınların da her şeye ulaşabildiğini ifade eden Kandemir 'Nerede ne proje ne desteklemesi var görebilirler, başvurabilirler. Bu sayede de ülke ekonomisine katkı sunmuş olurlar. Ayakları yere sağlam basan Türk kadını her zaman Türkiye'yi ileri götürür.' dedi.