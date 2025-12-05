Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TRT Haber’i, ASKİ Genel Müdürü Memduh Akçay’ın sözlerini çarpıtmakla suçladı. Yavaş, kamuoyunda paniğe neden olan haberin “gazetecilik etiğinin açık ihlali” olduğunu belirtti.

Yavaş’ın açıklamasına göre TRT Haber, ASKİ Genel Müdürü Akçay’ın teknik bir süreçten bahsederken kullandığı “Zaman zaman, özellikle az su tüketilen saatlerde suyu kontrollü şekilde vereceğiz” ifadesini “Ankaralılar yine susuzluğa mahkum olacak” şeklinde servis etti.

Yavaş, bu sözün anlamının kamuoyuna yanlış aktarıldığını belirterek, bunun basınç yönetimi ve şebeke optimizasyonu adı verilen, dünyanın birçok kentinde uygulanan teknik bir işlem olduğunu ifade etti.

Yavaş, TRT Haber’in yayınını “manipülatif” olarak nitelendirerek şu çağrıda bulundu: “Manipülatif haberinizi derhal düzeltiniz ve kamuoyunu doğru bilgilendiriniz.”

Açıklamada, söz konusu habere ilişkin olarak RTÜK’e başvuru dahil olmak üzere, “Dezenformasyonla Mücadele Kanunu” kapsamında tüm hukuki yolların kullanılacağı belirtildi. Yavaş ayrıca, Anadolu Ajansı’nın orijinal kayıtlarının mevcut olduğunu, TRT’nin bu görüntüleri tam hâliyle yayımlaması çağrısında bulundu.

