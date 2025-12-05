Dargeçit Haber Gazetesi'nin haberine göre, Mardin’in Dargeçit ilçesinde bir kontrol noktasına asılan ve bazı kişiler tarafından elde taşınan İsrail bayrakları kısa süreli şaşkınlığa neden oldu. Bölgeden geçen vatandaşlar, ne olduğunu anlayamayınca farklı ihtimaller üzerinde durdu; kimi bir protesto eylemi, kimi ise bir çekim şakası olabileceğini düşündü.

Kontrol noktasında kamera ve prodüksiyon ekiplerini fark eden vatandaşlar, yetkililere durumu sorduklarında gerçek ortaya çıktı ve şaşkınlık yerini rahatlamaya bıraktı.

Çekimler Dargeçit’te başladı

Edinilen bilgilere göre TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanan ve son günlerde dikkat çeken Sumud dizisinin bazı sahneleri Dargeçit’te çekiliyor. Midyat’ta başlayan Filistin temalı dizinin çekimleri, Gazze ve Batı Şeria’daki bölgeleri temsil etmesi için Dargeçit’te devam ediyor. Sahne gereği kullanılan İsrail bayraklarının da bu nedenle bölgede bulunduğu belirtildi.

Sumud dizisi hakkında

Dizinin başrolünde genç oyuncu Şifanur Gül yer alıyor. Gül, New York’ta büyümüş Melisa karakterini canlandırıyor. Melisa, yıllar sonra babasının Filistinli bir doktor olduğunu öğrenerek köklerinin izini sürmek için bir yolculuğa çıkıyor. Bu süreç, hem kendi kimliğini keşfetmesini hem de Filistin halkına destek olma çabasını beraberinde getiriyor.