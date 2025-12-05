Kamu yöneticileri ve kariyer uzmanlarına verilmesi planlanan 30 bin TL’ye kadar seyyanen zam teklifi, gelen yoğun tepkiler sonrası TBMM gündeminden çekildi. AK Parti’nin Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunmayı planladığı teklif kapsamın dar olması, geniş memur kitlesini içermemesi ve gelir uçurumunu artıracağı yönündeki tepkiler üzerine rafa kaldırıldığı öğrenildi.

Kimleri kapsıyordu?

Teklif; genel müdür, daire başkanı, müfettiş, uzman ve benzeri üst düzey kamu personeline yönelik hazırlanmıştı. Düzenlemenin amacı, kamuda nitelikli personelin özel sektöre kaymasının önüne geçmek olarak açıklanmıştı.

Neden geri çekildi?

Düzenleme kamuoyunda kısa sürede tartışma yarattı. Memur sendikaları, “yalnızca belli bir gruba ayrıcalık tanındığı” eleştirisini dile getirdi. Sosyal medyada düzenleme “eşitsizlik ve adaletsizlik” açısından yoğun tepki gördü. Bu gelişmelerin ardından teklif Genel Kurul’a sunulmadan geri çekildiği ifade ediliyor.