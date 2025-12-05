Mamak Belediyesi ile Özel Ankara Teknokent Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) iş birliğiyle Gökçeyurt’taki Ekolojik Köy’de çevre bilincini artırmaya yönelik fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında karbon yutak alanı olarak değerlendirilen bölgede düzenlenen etkinlikte öğrenciler doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Programa Mamak Belediyesi Başkan Yardımcısı Fırat Gökçe, Başkan Danışmanı İsmail Gençkurt, Kırsal Hizmetler Müdürü Murat Erten, Teknokent Koleji MTAL yönetimi ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğe katılan öğrencilere, belediyede görev yapan ziraat mühendisi tarafından fidan dikim yöntemleri, toprak koruma teknikleri ve sürdürülebilir çevrenin önemi hakkında kısa bir eğitim verildi. Eğitimin ardından öğrenciler, bölgenin iklimine uygun çam türü fidanları toprakla buluşturdu.

Sürdürülebilir bir gelecek için adım

Mamak Belediyesi, çevre odaklı projeleri doğrultusunda hayata geçirilen bu etkinlikle gençlerde çevre duyarlılığını artırmayı ve doğaya karşı sorumluluk bilinci oluşturmaya hedefliyor. Fidan dikim çalışmasıyla hem karbon yutak alanlarının güçlendirilmesi hem de genç nesillere doğa sevgisinin aktarılması amaçlandı.

Belediye, sürdürülebilir çevre politikaları kapsamında doğayı koruma ve geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakma yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.