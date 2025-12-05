Çiğdem Kuzucu'nun tek çocuğu Erdi Berkay Gülmez, lösemi teşhisi konulduktan 6 ay sonra 2012 yılında hayatını kaybetti. O dönem özel bir şirkette idari bölümde çalışan Kuzucu, oğlunun ölümünden sonra sosyal medyada lösemili hastalar için gönüllü olarak farkındalık çalışmalarına katıldı. Kuzucu, önce kitap okumayı çok seven oğlunun adını yaşatmak için Türkiye'nin dört bir yanındaki özellikle kırsal bölgelerdeki okullarda bağışlarla 110 kütüphane kurdu. Kuzucu, 2020'de ise ‘Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği’ni (BİNSENDER) kurdu. Kuzucu, 5 yıldır dernek çatısı altında kanser ile savaşan hastalar ve ailelerine destek olmak için çeşitli etkinlik ve organizasyonlar düzenliyor. Kuzucu, bağışlarla lösemili hastaların peruğundan suyuna, konaklamasına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılarken, özel günlerinde de moral etkinlikleri gerçekleştiriyor. Ayrıca kök hücre nakli ile ilgili farkındalık çalışmaları da yapıyor.

'HASTALARIN SESİ OLMAK İSTEDİM'

Oğlunun hastalık sürecinde 6 ay boyunca onkoloji servisinde kaldığını belirten Kuzucu, "Erdi benim tek oğlumdu. Tedavi sürecinde hem diğer annelerin hikayelerini dinledim hem doktorlarla konuştum hem de eksiklikleri fark ettim. O 6 ay bana çok şey öğretti. Çocuklar kadar yetişkinlerin de lösemi olduğunu, hatta yetişkinlerin daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu orada öğrendim. Bir çocuğa kan aradığımızda 10 dakikada bulabiliyoruz; ama yetişkin bir hastada aynı hız olmuyor. Bu yüzden daha çok yetişkinlere yöneliyoruz. Her hafta sonu hematoloji ve onkoloji servislerine su dağıtıyoruz. Bağış yapanların adlarına dağıtım yapıyoruz. Peruklar yaptırıyoruz, bayramlarda kavurma pişirip hastanelere götürüyoruz. Yılbaşı gecesi saat 00.00’da mutlaka serviste oluruz. Hangi hastanın neye ihtiyacı varsa oradayız. Ankara’da 2 hasta konuk evimiz var. Şehir dışından gelen hastalarımız burada benimle iletişime geçerek konaklayabiliyor. Evime de ihtiyaç oldukça hastalar gelir. Yemek isterler, yapar götürürüm. Tek başıma yaşıyorum. Sadece iyileşen hastalarımız var arkamda, önümde, yanımda" dedi.

'İYİLEŞEN HASTALARIMIZ GÖNÜLLÜ OLUYOR'

Yaklaşık 12 yıldır gönüllü olarak çalıştığını, 5 yıldır ise dernek çatısı altında hizmet verdiklerini söyleyen Kuzucu, "Çok yorulunca dernekleşmeye karar verdim. Türkiye’nin dört bir yanından talepler gelmeye başladı. Tek başıma yürümek zordu. İyileşen hastalarımız gönüllü oldu. İyileşmiş hastalarımız ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hematolojide 3 servis var, yaklaşık 60 hastaya denk geliyor ve bu isimler sürekli değişiyor. Kaybettiklerimiz oluyor, çok üzülüyoruz. Eşleşme bulunan kök hücre kampanyalarında ise çok mutlu oluyoruz. En önem verdiğimiz çalışmalardan biri ise kök hücre bağışı. 18-35 yaş arası sağlıklı herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum. Oğluma uygun bir verici olsaydı bugün hayatta olabilirdi. O zaman bankamız yoktu, oğlumdan sonra kuruldu. İşlem çok kolay. Bir gün birinin hayatını kurtarabilirsiniz” dedi.

'İLK KÜTÜPHANEYİ ŞIRNAK'TA AÇTIK'

Yaşadığı acılar nedeniyle merhamet yorgunluğu yaşadığını ancak aldığı güzel geri dönüşlerin kendisini ayakta tuttuğunu söyleyen Kuzucu, "Bir oğlumu kaybettim; ama Türkiye’nin her yerinde binlerce çocuğum var. Bayramlarda ararlar, mektuplar yazarlar. Bu sevgi bana güç veriyor. Erdi kitap okumayı çok severdi. İsmini yaşatmanın en doğru yolunun bu olduğunu düşündüm. İlk kütüphanemi Şırnak’ta açtım. Şu anda Türkiye genelinde oğlumun adıyla açılmış 110 kütüphanem var. Ayrıca başka gönüllülerin adlarına açılan kütüphaneler de var. Türkiye’de en çok kütüphanesi olan isim herhalde benim" diye konuştu.