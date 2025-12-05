İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Yandaş, başkası üzerinden yasal bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Sarı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcusu, özellikle yedek kulübesinde kazandığı rekortmen sarı kartlar ile tanınıyor. Geçtiğimiz ay ise umre ziyareti gerçekleştiren Mert Hakan, bu süreçte takım arkadaşlarından ve taraftarlarından büyük destek görmüştü.

Fenerbahçe yönetimi ve yetkililer, olayla ilgili olarak resmi açıklamanın soruşturma tamamlandıktan sonra yapılacağını bildirdi. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Mert Hakan Yandaş Kimdir?

Mert Hakan Yandaş 1994 doğumlu. Türk futbolcu ve Fenerbahçe kaptanıdır. Orta saha mevkiinde görev yapan Yandaş, kariyerinde Süper Lig’in önemli takımlarında forma giymiştir. Oyun stili disiplinli ve mücadeleci olan futbolcu, yedek kulübesinde kazandığı rekortmen sarı kartlar ile tanınır.

2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, başkası üzerinden yasal bahis oynadığı iddiasıyla gündeme gelmiştir. Futbol kariyerinin yanı sıra manevi hayatına önem veren Mert Hakan, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği umre ziyareti ile de dikkat çekmiştir.