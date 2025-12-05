Karaman'da kavşakta okul servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ayşe Ünal (23), ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ziya Gökalp Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı İmam-ı Azam Cami Kavşağı'nda meydana geldi. Ayşe Ünal idaresindeki 42 ASV 373 plakalı motosiklet, kavşakta özel gereksinimli öğrencileri taşıyan Cezmi B. (56) yönetimindeki 68 AAZ 220 plakalı minibüse çarptı. Yola savrulan Ayşe Ünal, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ünal'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Minibüs sürücüsü Cezmi B., “Ben motosikleti görmedim, sadece bir ses duydumö dedi.