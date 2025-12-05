Muğla 4. İdare Mahkemesi, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde planlanan ve çevresel etkileriyle büyük tartışma yaratan Balcılar Barajı ve entegre projeleri için açılan davada Balcılar Köyü, Döğüşbelen Köyü, Köyceğiz ve Dalyan’da ikamet eden vatandaşları haklı buldu.

Muğla 4. İdare Mahkemesi, Çevre Mühendisi, Orman Mühendisi ve Biyologlardan oluşan bilirkişi raporunu ve çevrede yaşayan halkın mağduriyetini de göz önüne alarak (DSİ) projesine ait Çevre etki değerlendirmesi raporunu iptal etti.

KARAR DERS NİTELİĞİNDE

Muğla 4. İdare Mahkemesi, DSİ’nin almış olduğu Çevre Etki Raporunun sakıncalarını uzun bir değerlendirme yaparak karara bağlarken, ders niteliğinde bir karara da imza attı. İptal kararının sonuç olarak şöyle dedi ;

“Dava dosyasının incelenmesinden; Muğla ili, Köyceğiz ve Ula ilçeleri, Balcılar Mahallesi, Alacık Mevkii, sınırları içerisinde, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan "Balcılar Barajı ve Sulaması, Hidroelektrik Santralleri, Malzeme Ocakları, Kırma-eleme-yıkama Tesisi ve Beton Santrali" ile ilgili hazırlanan ÇED başvuru dosyasının 18.02.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunulduğu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8'inci maddesi uyarınca inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) kurularak önceden ilan edilen 24.03.2022 günü halkın katılım toplantısı düzenlendiği, İDK tarafından son şekli verilen nihai ÇED raporunun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunulduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bahse konu proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi uyarınca 05.08.2024 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu" kararının verilmesi üzerine anılan ÇED olumlu kararının iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

“HUKUKA UYGUN DEĞİL”

Bakılan davada, uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukukî bilgi dışında teknik bilgiye de ihtiyaç olduğundan, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile tarafların iddia ve savunmaları da dikkate alınarak, "Dava konusu "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesinin florasına yönelik çalışmanın ÇED raporunda yer almadığı, bölgede yürütülecek faaliyetlerin endemik tür olan sığla ağaçlarına etkilerinin göz ardı edilmesi nedenleriyle ÇED raporunun bu yönlerden uygun olmadığı, dolayısıyla tesis edilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının hukuka uyarlık taşımadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır. “

DOĞA KAZANDI

Balcılar Köyü, Döğüşbelen Köyü, Köyceğiz ve Dalyan’da ikamet eden 91 vatandaş ile Köyceğiz Turizm Ve Doğayı Koruma Derneği davalarını çok titizlikle devam ettiren ve sonuçlandıran avukat Arzu Alper ve Avukat Ömer Çelik’e teşekkür ettiler.

Çevredeki köylüler, “Mahkeme verdiği kararla büyük yanlıştan dönülmüş oldu. Çünkü burada baraj yapımı büyük bir risk taşırırdı. Namnam Çayı'nın suyunun baraja aktarılması, Köyceğiz Gölü'nü ve onunla bağlantılı Dalyan Kanalı'nı besleyen suyu keserek bu eşsiz ekosistemleri kurutma tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktı. Kırma-eleme tesisleri ve ocaklardan çıkacak toz, bölgenin can damarı olan arıcılığı ve narenciye üretimini bitirecekti. Köyümüzün adı Balcılar; balımızı, geçimimizi ve doğamızı kaybedecektik.” dedi