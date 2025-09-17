ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’daki İncesu Deresi, Çubuk Çayı, Dikmen Çayı ve Hatip Çayı’nda çevre kirliliğine neden olan atık su noktalarını tespit ederek ayrıştırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayede hem derelerdeki kötü koku önlenecek hem de Ankara Çayı’nın temiz akışı sağlanacak.

Proje kapsamında İncesu Deresi’nin geçtiği bölgede toplam 2 bin 297 metre atık su hattı yenileniyor. Yapılacak çalışmalar sayesinde günde 40 bin metreküp atık su bertaraf edilerek derelerden uzaklaştırılacak.

ASKİ, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını ayrıştırarak çevre kirliliğini azaltmayı ve taşkın riskini önlemeyi hedefliyor. Çalışmalar, İncesu Deresi’nde 3 ayrı noktada tespit edilen atık su deşarjlarının temizlenmesiyle başladı. Şu ana kadar 958 metre hat imalatı tamamlandı, geriye kalan 1.339 metre ile toplam proje uzunluğu 2 bin 297 metreye ulaşacak. Projenin toplam maliyeti yaklaşık 30 milyon 354 bin TL olarak öngörülüyor.

Dikmen ve Hatip Çayları’nda da uygulanan bu çalışmalarla, Ankara’da derelerin çevre ve sağlık açısından daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.