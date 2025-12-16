Ankara Büyükşehir Belediyesi, kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle hava henüz aydınlanmadan okula gitmek zorunda kalan öğrencilerin trafikte daha görünür olmasını sağlamak amacıyla reflektörlü kol bandı ve sticker dağıtımını bu yıl da sürdürüyor.

“Güvenli Ankara, Güvenli Yaya” sloganıyla 4 yıldır aralıksız devam eden uygulama kapsamında, özellikle sabahın erken saatlerinde yaya olarak okula giden çocukların trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Dağıtılan reflektörlü ürünler sayesinde öğrencilerin sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesi sağlanarak olası kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çocukların can güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, kent genelinde yaya güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Reflektörlü kol bandı ve sticker dağıtımı, okulların açılmasıyla birlikte belirlenen noktalarda ve eğitim kurumlarında gerçekleştiriliyor.