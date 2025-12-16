Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı merkezi bütçe görüşmelerinde Millî Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma bakanlıklarını sert sözlerle eleştirdi. Eğitimde fırsat eşitsizliğinden çocuk yoksulluğuna, tamamlanamayan hastanelerden şehir hastanelerine ödenen devasa kiralara kadar birçok başlıkta iktidarı hedef alan Türkoğlu, “Bu bütçe yoksul çocuğa ‘yerini bil’ diyor” ifadelerini kullandı.



“EĞİTİM SİSTEMİ ‘PARAN VARSA OKU’ DÜZENİNE DÖNDÜ”



Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan Türkoğlu, Türkiye’de eğitimde fırsat eşitsizliğinin daha kreş ve anaokulu kapısında başladığını belirterek, devlet okulları arasında dahi bağış, torpil ve “hamilikart” düzeninin hâkim olduğunu söyledi.

Özel okul ve kurs merkezleriyle sınavlara hazırlanan öğrencilerle imkânsızlıklar içindeki çocukların aynı sınavlarda yarıştırıldığını vurgulayan Türkoğlu, “Daha yarış başlamadan bu çocukların nefesi kesiliyor. Üniversitelerdeki seçkin bölümler hep aynı ellere düşüyor” dedi.



Çocuk yoksulluğuna da dikkat çeken Türkoğlu, ücretsiz okul yemeği sözünün tutulmadığını hatırlatarak, “Bu ülkede çocuklar okula aç gidiyor. Çocukların üçte biri süt içemiyor. Bu bütçe yoksul çocuğa umut vermiyor” ifadelerini kullandı.



Atanamayan öğretmenler, engelli öğretmenler ve mülakat mağdurlarına da değinen Türkoğlu, 800 bin atanamayan öğretmenin dramının görmezden gelindiğini belirterek, “Liyakat yerine sadakati esas alan bu düzene ‘evet’ dememiz mümkün değildir” dedi.



“ALİ OSMAN SÖNMEZ HASTANESİ KARA DELİĞE DÖNDÜ”



Sağlık Bakanlığı bütçesini de eleştiren Türkoğlu, sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti olmaktan çıkarılarak ticari bir sektöre dönüştürüldüğünü söyledi.

Bursa’daki 1.315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’ni örnek gösteren Türkoğlu, temeli 2016’da atılan hastanenin, Cumhurbaşkanı tarafından 2022’de “3 ay sonra açılacak” denmesine rağmen Aralık 2025’e gelinmesine karşın hâlâ tamamlanamadığını belirtti.



Başlangıçta 450 milyon TL’ye mal olacağı açıklanan hastanenin maliyetinin 2 milyar TL’yi aştığını kaydeden Türkoğlu, “İlk firma paranın yüzde 40’ını alıp kaçtı, ikinci firma yarım bıraktı. Kalan yüzde 10’luk iş 1 milyar liraya ihale edildi. Bu hastane adeta kara deliğe dönüştü” dedi.



Bursa’da yoğun bakım ve servis sıkıntısı yaşandığını, hastaların çevre illere sevk edildiğini ifade eden Türkoğlu, “Bursalılar adına soruyorum: Bu hastane bu yıl açılacak mı, ne zaman açılacak?” diye sordu.



Şehir hastanelerine de değinen Türkoğlu, Sayıştay raporlarına göre son 8 yılda 18 şehir hastanesi için 203 milyar TL kira ve hizmet bedeli ödendiğini, yalnızca son 9 ayda ise 80 milyar TL’nin üzerinde ödeme yapıldığını hatırlatarak, “Bu paralarla en az 70 adet bin yataklı devlet hastanesi yapılabilirdi” dedi.



“BU BÜTÇEDE EKMEK YOK, BEREKET YOK”



Merkezi bütçe görüşmelerinde genel değerlendirmede bulunan Türkoğlu, bütçede emekli, işçi, asgari ücretli, gençler ve öğrencilerin yer almadığını vurguladı.

“Bu bütçede öğrenciye yemek yok, çocuğa kantinde simit yok, okulda sabun yok. Atama bekleyen öğretmene atama, memura zam, gence iş yok” diyen Türkoğlu, bütçeyi “umutsuz bir tükeniş bütçesi” olarak nitelendirdi.



Servet dağılımındaki adaletsizliğe dikkat çeken Türkoğlu, en zengin yüzde 10’un toplam servetin yüzde 75,6’sına sahip olduğunu belirterek, “Bu tablo, 23 yıllık AKP iktidarının zenginler düzeninin fotoğrafıdır” dedi.



Sanayide yaşanan krize de değinen Türkoğlu, tekstil sektörünün yarısının kapandığını ya da yurt dışına taşındığını, Bursa’nın bu krizin en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. İnegöl mobilya sektörünün bir yılda yüzde 25 küçüldüğünü aktaran Türkoğlu, 18 yıldır çözülemeyen Çataltepe Esnaf Kooperatifi mağduriyetine de çözüm çağrısında bulundu.



Ulaştırma Bakanlığı’na seslenen Türkoğlu, Bursa–Ankara hızlı tren hattının yıllardır tamamlanamadığını hatırlatarak, “2016’da açılacağı söylenen hızlı tren 2026’ya geldik hâlâ Bursa’ya ulaşmadı. Bursa üvey evlat mı?” ifadelerini kullandı.





