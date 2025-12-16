Ankara, tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve modern yapılarıyla fotoğraf severler için eşsiz kareler sunuyor. Başkentte mutlaka fotoğraf çekilmesi gereken en iyi noktaları sizler için derledik:

Atatürk Orman Çiftliği ve Hayvanat Bahçesi

Doğa ile iç içe çekimler için ideal bir mekan. Yeşil alanlar, göletler ve çeşitli hayvanlarla benzersiz kareler yakalanabilir.

Anıtkabir

Başkent Ankara’nın simgesi. Özellikle gün doğumu ve gün batımında Anıtkabir’in görkemli yapısı fotoğraf karelerine eşsiz bir etki katıyor.

Seğmenler Parkı ve Botanik Bahçeleri

Renkli çiçekler, yürüyüş yolları ve doğal peyzajıyla hem portre hem de manzara çekimleri için popüler bir nokta.

CerModern ve Kızılay Sokakları

Modern mimari ve canlı sokak yaşamı ile şehir içi fotoğrafçılığı için ideal. Sanat galerileri ve kafeler de ilham verici arka planlar sunuyor.

Eymir Gölü

Su manzaraları, doğa ve gün batımı kareleri için başkentte en çok tercih edilen mekanlardan biri. Özellikle sabah ve akşam ışıklarıyla muhteşem görüntüler elde edilebilir.

Hamamönü ve Hacı Bayram Mahallesi

Tarihi Ankara sokaklarını yansıtan fotoğraflar için ideal. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi mimarisini bir arada görmek mümkün.

Atakule ve Tunalı Hilmi Caddesi

Şehir panoraması ve gece ışıkları için harika bir nokta. Yüksekten Ankara manzarası çekmek isteyenler için vazgeçilmez bir mekan.

Ankara’da fotoğraf çekmek isteyenler, bu mekanlarda hem tarihi hem doğal hem de modern kareler yakalayabilir, sosyal medya ve kişisel koleksiyonları için eşsiz görüntüler elde edebilir.