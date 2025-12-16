Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı merhume Gülşah Durbay’ın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenecek anlamlı programa ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Başkan Beşikçioğlu, yaptığı duyuruda, 17 Aralık 2025 Salı günü saat 12.00’de, Ahi Kent Lokantası’nda hemşehrilerle birlikte öğle yemeği paylaşılacağını belirtti. Program kapsamında, yemeğin ardından merhume Başkan Gülşah Durbay adına lokma ikramı gerçekleştirileceği ifade edildi.

Paylaşımında birlik, dayanışma ve vefa vurgusu yapan Beşikçioğlu, Gülşah Durbay’ın anısını hep birlikte yaşatmak ve paylaşmak adına tüm vatandaşları bu anlamlı buluşmaya davet etti.